الناقد محمود عبدالشكور يشيد بمدير تصوير مسلسل «حكاية نرجس»

أشاد الناقد محمود عبدالشكور بمدير تصوير مسلسل "حكاية نرجس"، ورؤيته البصرية في العمل، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وكتب عبدالشكور: "لا بد من الإشادة بمدير تصوير حكاية نرجس الفنان عمر حسام.. لفت نظري شغله من أول حلقة، ليس فقط بسبب استغلاله لمصادر الإضاءة الطبيعية، ولا نتيجة هذا الثراء البصري لمفردات المكان الفقير فحسب، ولكن أيضا لهذه المرجعيات التشكيلية لتكوينات المخرج سامح علاء، والتي ذكرتني بعالم فيرمير، حيث الشخصيات البسيطة وسط خلفيات تبرز تفاصيلها، وعبر مصادر إضاءة طبيعية".

وأضاف: "نشاهد بوضوح ملامح وتعبيرات وجه كل ممثل، بينما تختفي تلك التعبيرات في مسلسلات كثيرة بدعوى الإظلام الواقعي للمكان، وهو مفهوم خاطئ للواقعية".

وتابع عبدالشكور: "اكتشفت أن عمر هو أيضا مدير تصوير مسلسل مسار إجباري للمخرجة نادين خان، والذي تميز بإضاءته الواقعية والدرامية معا. احفظوا هذا الاسم جيدا: عمر حسام، مدير تصوير هام يعد بمستقبل كبير".

وينتمي مسلسل "حكاية نرجس" إلى الأعمال الدرامية الاجتماعية المأخوذة عن قصة حقيقية، حيث يتناول رحلة امرأة تواجه العديد من الأزمات والتحديات في حياتها، وما تفرضه الظروف عليها من قرارات صعبة، في إطار درامي إنساني.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، على رأسهم ريهام عبدالغفور، وحمزة العيلي، وسماح أنور.