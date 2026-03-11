أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، بما يتماشى مع توقعات المحللين.

وأفادت الوزارة، بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3ر0% شهريا خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في يناير، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

كما أشار التقرير، إلى أن معدل النمو السنوي لأسعار المستهلكين بلغ 2.4% في فبراير وهو نفس معدل ارتفاعها في يناير، ونفس توقعات المحللين.

وقالت كاثي بوستيانشيتش، كبيرة المحللين في شركة "ناشون وايد": "كانت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير، كما هو متوقع، منخفضة، ولكن نظرا لاضطراب إمدادات الطاقة نتيجة للحرب الإيرانية فإن التركيز ينصب على مدى ومدة ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة".

وأضافت: "نرى خطرا متزايدا من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 4% (سنويا) خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبل أن يتراجع في الأشهر اللاحقة".

ويعكس الارتفاع الشهري في أسعار المستهلك جزئيا انتعاش أسعار الطاقة، التي ارتفعت بنسبة 0.6% في فبراير بعد انخفاضها بنسبة 1.5% في يناير.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% في فبراير بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% في يناير؛ مما يعكس ارتفاع أسعار كل من المواد الغذائية المنزلية والوجبات الجاهزة.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة الأشد تقلبا بنسبة 0.2% في فبراير بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% في يناير، وهو ما يتوافق أيضا مع التقديرات.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي خلال الشهر الماضي بنسبة 2.5% سنويا وهو نفس معدل الارتفاع في الشهر السابق.