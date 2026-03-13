 مصرع إسرائيلية دهسا خلال فرارها للملاجئ إثر صفارات الإنذار - بوابة الشروق
الجمعة 13 مارس 2026 12:24 ص القاهرة
مصرع إسرائيلية دهسا خلال فرارها للملاجئ إثر صفارات الإنذار

الأناضول
نشر في: الجمعة 13 مارس 2026 - 12:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مارس 2026 - 12:06 ص

أفاد إعلام عبري، مساء الخميس، بمصرع مستوطِنة إسرائيلية "دهسا" تحت سيارة، خلال فرارها للبحث عن ملجأ إثر تفعيل صفارات الإنذار وسط إسرائيل للتحذير من صواريخ إيرانية.

وذكر موقع "واللا" الإلكتروني العبري، أن "مستوطِنة إسرائيلية تبلغ من العمر 17 عاما لقيت مصرعها عندما دهستها سيارة خلال ركضها للبحث عن ملجأ فور تفعيل صفارات الإنذار للتحذير من صواريخ إيرانية على إسرائيل".

وأوضح الموقع أن "الفتاة من مدينة رحوفوت (جنوب تل أبيب)، ولقيت مصرعها على الفور إثر دهسها من سيارة مسرعة وهي تحاول الركض للجوء إلى منطقة محمية أثناء انطلاق صفارات الإنذار".


