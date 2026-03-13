قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد له أن التحالف والعلاقات الثنائية «قوية أكثر بـ 100 مرة» مما كانت عليه مع الرؤساء السابقين، ورؤساء الحكومات السابقين في إسرائيل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الحكومة تفكر في هذا الجيل والأجيال المقبلة، عبر إقامة تحالفات في المنطقة كانت غير ممكنة، مؤكدا أن ذلك يحدث بفضل القوة الكبيرة التي بنيت وصمود شعب إسرائيل.

وأشار إلى وصف الرئيس ترامب عمليات الإنقاذ في إسرائيل بأنها مختلفة عن العالم، قائلا: «أخبرني الرئيس ترامب، أن عمليات الإنقاذ مختلفة عن كل العالم، في العالم يهربون من المواجهة وفي إسرائيل يسعون للعودة بسرعة، من أين تأتون بهذه الروح، وأجبته: هذا هو سر نجاحنا، هذه هي مناعتنا وإيماننا بانتصار وأبدية إسرائيل».

وأضاف أن الجيش سيوجه ضربات ساحقة للنظام الإيراني، وللبرنامج النووي، والمنظومة الصاروخية، متابعا: «هذه الأهداف سنحققها بالكامل، ولقد أضفت هدفا آخر مهما، وهو توفير الظروف للشعب الإيراني ليتخلص من نظام الغطرسة والوحشية هذا، نحن لا يمكننا إجبارهم، لكننا نهيئ الظروف المثالية، سواء بالضربات الجوية التي نفذناها بالأمس أو ما نفعله اليوم، لفتح المجال أمامهم للخروج إلى الشوارع، ونحن نضرب النظام في مقتل».

واختتم: «أنا لا أصدر بوالص للتأمين على الحياة، هناك الكثير من المفاجآت عن المعركة، أريد أن أبقي حالة من الغموض الكبير حول تحركاتنا؛ لكن يمكنني القول بكل ثقة: إن يدنا هي العليا، وهي أكثر مما كنن نتصور، نحن ضربنا البنية التحتية للبرنامج النووي، وقتلنا عالما نوويا كبيرًا جدًا، وسنواصل العمل حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها».