الحرس الثوري: استهداف الأسطول الخامس الأمريكي وتل أبيب وإيلات ضمن الموجة 43 لعملية الوعد الصادق



أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، عن تنفيذ الموجة 43 من عملية «الوعد الصادق 4».

وقالت في بيان عبر تليجيرام: «تم تنفيذ الموجة 43 من عملية الوعد الصادق 4، تكريمًا لذكرى شهداء طريق القدس وعزتهم، وبالأخص القائد في عمليات الوعد، الفريق حسين سلامي، ضد الأسطول الخامس الأمريكي، وباقي قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، ووسط تل أبيب شمال الأراضي المحتلة، ومدينة إيلات».

وأشار إلى استخدام صواريخ خرمشهر دقيقة الاستهداف برؤوس حربية مزدوجة ومتعددة، وصواريخ قدر بعدة رؤوس حربية، وصواريخ عماد برأس حربي يزن طنا واحدا، وصواريخ خيبرشكن برأس حربي يزن طنا واحدا أيضا، إلى جانب طائرات مسيرة تدميرية.

ونشرت وكالة أنباء تسنيم مقطع فيديو يوثق إطلاق الحرس الثوري الموجة 43 من عملية «الوعد الصادق 4»، مشيرة إلى أنها استهدفت القاعدة الخامسة للبحرية الأمريكية.