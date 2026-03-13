حزب الله يعلن عن قصف مستوطنة كريات شمونة واستهداف تجمعات لجنود الاحتلال بعدد من المواقع

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، عن استهداف عدد من تجمعات ومواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حزب الله في بيان عبر حسابه بمنصة «تيلجرام» قبل قليل: «استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 22:20 مساء الخميس 12/03/2026، تجمعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيلي في موقعي هضبة العجل، وقِبل القمح شمالي مستوطنة كفاريوفال، بصليةٍ صاروخيّة».

كما أشار إلى استهداف مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخيّة وقذائف مدفعيّة، عند الساعة 21:30 الخميس، بالإضافة إلى تجمّع جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مارون الراس الحدودي، وذلك برشقة صاروخيّة وقذائف مدفعيّة عند الساعة 20:15.

وأعلن عن استهداف الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة، عند الساعة 20:25 بصليةٍ صاروخيّة.

وشدد أن كل الاستهدافات تأتي ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة، مؤكدا استمرار العمليات الصاروخية والمدفعية ضد تجمعات ومواقع جيش الاحتلال.