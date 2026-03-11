النائب ضياء الدين داود يدعو لعقد جلسة طارئة بعد رفع أسعار الوقود

طالب النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة في المجلس بعد رفع أسعار المحروقات.

وتقدم ببيان عاجل بشأن رفع أسعار المحروقات، وقال: "دونما إحساس بأدنى مسؤولية سياسية أو اجتماعية، قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، بلا تقدير لتداعيات ذلك اقتصاديًا واجتماعيًا على المواطن المطحون بطبيعة الحال من قبل تلك القرارات، نتيجة لسياسات اقتصادية أثبتت فشلها وبامتياز خلال سنوات تطبيقها، مما كان يستدعي تغييرًا شاملًا، لولا العند والمكابرة في استمرار ذات السياسات والقائمين عليها".

وأضاف:

"يأتي استغلال الحكومة للأوضاع الإقليمية والحرب الدائرة منذ أيام لتسارع بتلك القرارات المتعجلة، بتحميل المواطن فاتورة هشاشة وضع اقتصادي لم يختر الناس أولوياته، بفرض أعباء جديدة عليهم تمثلت في رفع أسعار المحروقات كالآتي:

• بنزين 95 إلى نحو 24 جنيهًا للتر

• بنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا للتر

• بنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا للتر

• السولار إلى 20.5 جنيهًا للتر

• أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 275 جنيهًا".

وقال:

"لما كانت تلك الزيادة لا تتناسب مع حالة التأرجح في سعر المواد البترولية عالميًا نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسية وقرار السلم والحرب المتأرجح، مما كان يستدعي تريثًا لا تعجلًا في اتخاذ قرارات بتحميل أعباء إضافية لشعب ضاق صدرًا وزرعًا بهذه الحكومة، وبات فاقدًا للثقة فيها، الأمر الذي يستدعي تدخلًا فوريًا بالدعوة لجلسة طارئة للبرلمان لمناقشة تلك القرارات غير المدروسة من الحكومة واتخاذ قرارات ملزمة لها بإلغائها".