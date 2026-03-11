يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع برناردو سيلفا

دخل نادي يوفنتوس في منافسة قوية مع كل من جالاتاسراي وإنتر ميامي من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، بدأ يوفنتوس بالفعل مفاوضات مبدئية مع اللاعب، الذي يُرجح أن يغادر مانشستر سيتي عقب نهاية عقده في يونيو المقبل، بعد قراره بعدم التجديد مع النادي الإنجليزي.

ويبلغ سيلفا من العمر 31 عامًا، ويُعد هدفًا مهمًا لإدارة يوفنتوس لتعزيز خط الوسط، خاصة في ظل إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر. لكن النادي الإيطالي سيواجه منافسة قوية من عدة أندية مهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، أبرزها جالاتاسراي وإنتر ميامي، إلى جانب بنفيكا.

وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس يحتاج للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا من أجل تلبية مطالب سيلفا المالية، والتي تتراوح بين 7 و8 ملايين يورو سنويًا.

كما يدرس النادي الإيطالي تدعيم صفوفه بلاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم، مثل ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونيخ، وزيكي تشيليك لاعب روما، بالإضافة إلى ماركوس سينيسي مدافع بورنموث.

ورغم ذلك، يظل الهدف الأول ليوفنتوس في خط الوسط هو ساندرو تونالي، بينما يبقى اسم برناردو سيلفا أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة النادي.

وخاض سيلفا 445 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 42 هدفًا وصنع 34 هدفًا. وخلال الموسم الحالي شارك في 2782 دقيقة، أحرز خلالها هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة.

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز الأربعة الأولى.