شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في أسعار بعض الخضروات، وسط توقعات من التجار بانخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة مع زيادة المعروض.

ورصدت جولة ميدانية لـ"الشروق" في سوق المنشية وسط المدينة، ارتفاعا في بعض الأصناف، حيث وصل سعر الطماطم إلى 25 جنيها للكيلو.

وقال سيد مصيلحي، أحد تجار سوق المنشية، إن الأسعار شهدت ارتفاعا في عدد من الأصناف واستقرار في البعض الآخر، موضحا أن سعر كيلو البطاطس يتراوح ما بين 8 إلى 12 جنيها، والطماطم ما بين 20 إلى 25 جنيها، والخيار من 25 إلى 30 جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر البصل الأحمر من 17 إلى 20 جنيها، والبصل الأبيض من 8 إلى 15 جنيها، والثوم من 6 إلى 25 جنيها، والقلقاس من 15 إلى 25 جنيها، والفلفل الرومي من 32 إلى 40 جنيها، والفلفل الحار من 35 إلى 45 جنيها.

وأضاف مصيلحي، أن سعر كيلو الكوسة يتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيها، والجزر من 12 إلى 20 جنيها، والفاصوليا من 30 إلى 40 جنيها، والباذنجان البلدي من 32 إلى 40 جنيها، والباذنجان الرومي من 18 إلى 25 جنيها، والملوخية من 30 إلى 40 جنيها، والليمون من 25 إلى 35 جنيها للكيلو.