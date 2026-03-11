مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط تتجه لمنحنيات خطيرة

قال الدكتور عائد الهلالي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة للغاية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة تنبئ بإمكانية وقوع أحداث جسام في المنطقة.

وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاستهدافات أصبحت أكثر قوة واتساعًا، لافتًا إلى أنه لم تعد هناك منطقة في الشرق الأوسط لم تطلها الصواريخ أو المسيّرات أو الغارات من طرفي الصراع، في إشارة إلى الجانب الإيراني من جهة، والتحالف الأمريكي الداعم لإسرائيل من جهة أخرى.

وأوضح أن هذه العمليات تلقي بظلالها السلبية على المنطقة، التي شهدت خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية حالة من الهدوء النسبي، خاصة في العراق ومنطقة الخليج العربي، بعد القضاء على تنظيم داعش، وهو ما أتاح للدول فرصة لالتقاط الأنفاس وبدء مرحلة من التعافي، لا سيما في العراق.

وأشار إلى أن الحرب الجارية قد يكون لها دور في إعادة تشكيل المنطقة وصياغة مسارات العمل فيها أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا، موضحًا أن الضربات الإيرانية أصبحت أكثر دقة وتركيزًا وتأثيرًا، كما أن دخول حزب الله في المواجهة أسهم في تشتيت تركيز القوات الأمريكية والإسرائيلية نتيجة تعدد جبهات الاستهداف من الجهة الشرقية والشمالية.

ولفت الهلالي إلى أن استهداف القواعد والمصالح الأمريكية، بما في ذلك بعض المعسكرات والفنادق التي يوجد فيها أمريكيون، يشير إلى تطورات قد تكون خطيرة، موضحًا أن من بين هذه التطورات استهداف سفينة كانت محملة بالنفط في مضيق هرمز.

وحذر من أن استهداف ناقلات النفط قد يؤدي إلى تصعيد كبير في المنطقة، خاصة في ظل تصريحات صادرة عن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، تفيد بعدم السماح بمرور سفن تحمل النفط إلى الولايات المتحدة أو إسرائيل أو حلفائهما.