رئيس حماية المستهلك: ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل أولوية قصوى للدولة

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها؛ يُمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن،

جاء ذلك خلال قيام الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية، شن حملة ليلية مفاجئة وموسعة على الأسواق بنطاق المحافظة، بقيادة يوسف محمد، مدير عام فرع الجهاز بالمحافظة ، للمتابعة الميدانية لحالة الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع للمواطنين، والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار.

أسفرت الجولة عن ضبط "9 قضايا" تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك ابراهيم السجيني، إن الدولة حاضرة بقوة في الأسواق لضمان عدم استغلال أي طرف للظروف الاقتصادية على الساحة الإقليمية، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في الحملات المفاجئة واليومية لرصد المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، موضحًا أن أي مخالفة ستواجه إجراءات قانونية صارمة وفورية.