جوارديولا: مانشستر سيتي لن يستسلم رغم الهزيمة الثقيلة أمام ريال مدريد

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن فريقه لن يتخلى عن التأهل في دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة القاسية 3-0 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي إن الفريق سيحتاج إلى تعويض فارق الأهداف الثلاثة على ملعب الاتحاد في مواجهة الإياب المقررة يوم الثلاثاء 17 مارس. وأضاف أن المهمة ستكون صعبة للغاية، لكنه يأمل أن يلهم جمهور سيتي الفريق لتحقيق عودة مذهلة أمام حامل اللقب 15 مرة.

وعند سؤاله عن فرص سيتي في الوصول إلى ربع النهائي، قال:"في الوقت الحالي، ليست لدينا الكثير من الفرص. بالطبع سنحاول، والأمر صعب الآن. لكننا سنكون هناك مع جمهورنا وسنحاول التحسن لنكون أكثر نشاطًا في الثلث الأخير من الملعب وسنسعى لذلك".

وحقق فيديريكو فالفيردي جميع أهداف الفريق المضيف في الشوط الأول بهاتريك، رغم أن النتيجة كانت لتصبح أسوأ لولا تصدي جيانلويجي دوناروما لركلة جزاء فينيسيوس جونيور. وأكد جوارديولا أن تلك اللقطة قد تكون لحظة حاسمة إذا أراد سيتي إيجاد طريقة لتخطي العملاق الإسباني في لقاء الإياب:"3-0 أفضل من 4-0، لا يمكننا إنكار ذلك."

وأضاف:"أحيانًا يكون من الصعب السيطرة على التحولات عندما نفقد الكرة وهم يربطون اللعب. لم يبتعدوا بالكرة بالكامل، ثم يستطيع لاعبون مثل فينيسيوس الركض. شعرت أن المباراة كانت جيدة ولعبناها بشكل لائق."

وتابع:"وصلنا إلى الخط الجانبي مرات عديدة، سواء عبر تحركات فردية من جيريمي [دوكو] أو الكرات الطويلة في الشوط الثاني خاصة لأنطوان [سيمينيو] ونيكو [أوريلي]، ثم التمريرات في منطقة الست ياردات، لكن لم ننجح في التغلب على كورتوا. نفتقد هذه الفرص في أول 50 دقيقة. الهدف الأول لم يُدافع عنه بشكل جيد، وبعد ذلك ظهرت الجودة لديهم."

وواصل جوارديولا حديثه قائلاً:"النتيجة صعبة. الآن سنتعافى، ثم نواجه وست هام، وبعد ذلك مع جمهورنا سنحاول."

وأشار المدرب إلى أن بعض اللحظات الهجومية كانت واعدة، لكن الفريق افتقد الحسم في الثلث الأخير:"أعتقد أننا حاولنا بذل أقصى ما لدينا، لكننا لم نخلق فرصًا أجبرت كورتوا على التدخل. وصلنا إلى منطقة الجزاء مرات عديدة، وهذا يعني أننا اتبعنا عملية جيدة. هم دائمًا خطرون، لكن لا أشعر أن كورتوا قدم مباراة رائعة. وصلنا إلى الخط عدة مرات لكننا افتقدنا هذه التفاصيل."