ترامب: الحرب قد تنتهي قريبا إذ لم يبق تقريبا ما يمكن استهدافه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا.

وأوضح ترامب في مقابلة هاتفية قصيرة مع موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، الأربعاء، أن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا" لأنه "لم يعد هناك عمليا شيء يمكن استهدافه".

وأضاف خلال المكالمة التي استمرت خمس دقائق: "في أي وقت أريد أن تنتهي فيه الحرب، ستنتهي".

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بدد الآمال بشأن نهاية سريعة للحرب.

وقال كاتس، بحسب بيان صادر عن مكتبه خلال اجتماع مع قادة الجيش في المقر العسكري في تل أبيب: "ستستمر العملية من دون أي حد زمني، طالما كان ذلك مطلوبا، حتى نحقق جميع الأهداف ونحقق النصر في هذه الحملة".

كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين أن لدى الجيش الإسرائيلي قائمة واسعة من الأهداف، وأنه مستعد لمواصلة مهمته داخل إيران طالما كان ذلك ضروريا.

وكان ترامب ألمح قبل يومين أيضا إلى أن الحرب ستنتهي قريبا، مشيرا إلى ما وصفه بالنجاحات العسكرية الأمريكية.

وقال في مقابلة هاتفية مع شبكة سي بي إس الأمريكية يوم الاثنين: "أعتقد أن الحرب انتهت إلى حد كبير".

ورد الحرس الثوري الإيراني بحدة على تصريحات ترامب، مؤكدا في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أنهم هم من سيحددون نهاية الحرب.