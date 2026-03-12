إيران تحذر من شن هجمات انتقامية واسعة إذا تعرضت موانئها للقصف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، من شن هجمات انتقامية واسعة إذا تعرضت موانئ إيران للقصف .

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، إنه في حال تنفيذ التهديدات الأمريكية ضد الموانئ الإيرانية، فلن يبقى أي ميناء أو مركز اقتصادي أو موقع في الخليج آمنا، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" المقربة من الحرس الثوري.

وأضاف شكارجي "ستصبح هذه المواقع أهدافا مشروعة للقوات المسلحة".

وجاء هذا التحذير بعدما حذرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) المدنيين من أن إيران تستخدم موانئ مدنية على طول مضيق هرمز في عمليات عسكرية.

ووفقا للقيادة المركزية، فإن مثل هذه الأنشطة تعرض الملاحة الدولية وأرواح الأبرياء للخطر.

وأوضحت سنتكوم أن الموانئ المدنية التي تستخدم لأغراض عسكرية تفقد وضعها المحمي بموجب القانون الدولي، وتصبح أهدافا عسكرية مشروعة.