الخميس 12 مارس 2026 3:10 ص القاهرة
معتز إينو: حررت محضر إثبات حالة ضد الزمالك عند انتقالي للأهلي

محمد ثابت
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 1:53 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 1:55 ص

كشف معتز إينو، لاعب الأهلي السابق، عن قيامه بتحرير محضر إثبات حالة ضد نادي الزمالك عند انتقاله إلى الأهلي قادمًا من القلعة البيضاء.

وقال معتز إينو في برنامج «أقر وأعترف» عن الواقعة: "عندما علموا أنني وقعت للأهلي، كانت هناك محاولات للإرهاق والعقاب عليّ، لدرجة أنهم جعلوني أتمرن الساعة الخامسة فجراً. وأيضًا لم يسمحوا لي بالمشاركة في مباريات إفريقيا إلا لثوانٍ قليلة، حتى لا ألعب مع الأهلي في إفريقيا.

أضاف:" كنت أذهب للنادي الساعة الخامسة لأجد النادي مغلقًا، ولا يوجد أمن، وكل ذلك ليقولوا إنني متغيب عن التمرين، كما كان يحدث مع زيزو. لذلك قررت تحرير محضر إثبات حالة لأنهم قدموا شكوى ضدي بزعم أنني متغيب ولا أحضر المران".


