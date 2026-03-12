 تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 3:11 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة

محمد ثابت
نشر في: الخميس 12 مارس 2026 - 2:05 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مارس 2026 - 2:07 ص

أقيمت مساء الأربعاء مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لكرة الطائرة رجال لموسم 2025-2026.

وشهدت المباريات فوز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 3-0، فيما تغلب الزمالك على بتروجيت بنفس النتيجة 3-0.

كما تفوق الاتحاد السكندري على القناة بنتيجة 3-1، وفاز الجزيرة على الطيران بنتيجة 3-0.

ويشارك في الدور النهائي ثمانية فرق، وهي: الأهلي، الزمالك، بتروجيت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، والاتحاد السكندري.

ويُقام هذا الدور بنظام الدوري من دور واحد على مدار 7 جولات، حيث يسعى كل فريق لحصد أكبر عدد من النقاط من أجل حسم اللقب، في ظل المنافسة القوية المتوقعة بين الفرق المشاركة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك