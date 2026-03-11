قررت نيابة قصر النيل إحالة الفنانة جيهان الشماشرجي وسائقها و3 عاملين، مخلى سبيلهم، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بسرقة سيدة بالإكراه في واقعة تعود لعام 2023.

- التحقيقات: المتهمون توجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة واستولوا على منقولات المجني عليها

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين جيهان الشماشرجي، مي محمود، محروس حمادة، مصطفى ممدوح، محمود أشرف، في يوم 16 يوليو 2023، سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها أميمة محمد، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها.

-سيارة المتهمين أصابت السيدة وهم يهمون بترك موقع الحادث

وتابع أمر الإحالة أنهم توجهوا صوب مسرح جريمتهم مستقلين سيارة، وقاموا بالاستيلاء على المنقولات، وحال مقاومة المجني عليها لمنعهم من الاستيلاء على المسروقات، قام قائد السيارة بصدمها محدثًا إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مقصدهم وإنفاذ ما اتفقوا عليه سلفًا من الاستيلاء على المنقولات.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين حيازة وإحراز أداة "شاكوش" دون وجود مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

-النيابة وجهت للمتهمين المادة 314 عقوبات وقد تصل عقوبتها للسجن المشدد أو المؤبد

وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمادة 314 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرر 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، 193 لسنة 2022، والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، والمواد 2/1، 95، 111/1، 2، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وتنص المادة 314 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة".