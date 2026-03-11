بديل صلاح يُكلف ليفربول 116 مليون دولار

يخطط نادي ليفربول لإحداث تغييرات في صفوفه الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تراجع النتائج هذا الموسم واحتمال رحيل النجم المصري محمد صلاح.

وتعرض ليفربول لتذبذب واضح في المستوى خلال الموسم الحالي، حيث خسر تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما تلقى الفريق هزيمة مفاجئة 2 1 أمام وولفرهامبتون الأسبوع الماضي، ما أضعف آماله في العودة إلى المراكز الأربعة الأولى، قبل أن يثأر بإقصاء الفريق نفسه من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أيام قليلة.

ومع ابتعاد ليفربول عمليا عن سباق الحفاظ على لقب الدوري، بدأت إدارة النادي التفكير مبكرا في تدعيم الفريق للموسم المقبل. ورغم إنفاق ما يقارب 600 مليون دولار على الصفقات في الصيف الماضي، فإن تقارير تشير إلى أن النادي قد يخصص مبلغا كبيرا لصفقة هجومية بارزة.

وذكرت تقارير صحفية أن ليفربول مستعد لدفع نحو 116 مليون دولار للتعاقد مع الجناح الإسباني نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو. ويعد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما من أكثر المهاجمين المطلوبين في أوروبا، حيث تراقب عدة أندية وضعه مثل أرسنال وبايرن ميونخ وبرشلونة وتشيلسي.

وكان ويليامز قد وقع عقدا طويل الأمد مع أتلتيك بلباو لمدة 10 سنوات العام الماضي، لكن العقد يتضمن شرطا جزائيا قد يصل إلى نحو 100 مليون يورو بداية من الصيف المقبل، وهو رقم قياسي محتمل في تاريخ النادي الباسكي.

وتشير تقارير إسبانية إلى أن ليفربول مستعد لتفعيل هذا الشرط من أجل ضم اللاعب إلى ملعب أنفيلد. ورغم أن ويليامز يلعب عادة في الجناح الأيسر بينما يشغل محمد صلاح الجهة اليمنى، فإن قدومه قد يعوض الفريق من حيث القوة الهجومية والنجومية.

ويمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى عام 2027، لكن تراجع مستواه مؤخرا إضافة إلى خلاف حدث خلال الموسم مع المدرب أرني سلوت زاد من التكهنات حول إمكانية رحيله بنهاية الموسم، خاصة مع اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه.

من جهة أخرى، يرى المدافع السابق لليفربول جلين جونسون أن جناح توتنهام ديان كولوسيفسكي قد يكون خيارا مثاليا لتعويض صلاح. ورغم أن اللاعب السويدي البالغ من العمر 25 عاما غاب عن الموسم الحالي بسبب إصابة قوية في الركبة تعرض لها في مايو الماضي، فإنه قدم موسما مميزا قبل ذلك بتسجيله 10 أهداف وصناعة 11 هدفا في 50 مباراة مع توتنهام خلال موسم 2024 2025.