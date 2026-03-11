أسعار النفط ترتفع مجددا لتصل إلى حوالي 90 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا وسط تصاعد المخاوف من اضطراب تدفقات الطاقة في الشرق الأوسط، ما طغى على الآمال في لجوء الحكومات إلى إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية لتهدئة الأسواق.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر فبراير عند الساعة 8:30 صباحًا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وبحسب ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، إلى نحو 90 دولارًا للبرميل.

وفي وقت سابق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، أو 1 %، إلى 86.92 دولار للبرميل. وهبط أيضا سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.4 %، إلى 83.1 دولار للبرميل.

وانخفض كلا الخامين بأكثر من 11 % أمس الثلاثاء، في أكبر انخفاض منذ 2022، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب قريبا. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين إلى أكثر من 119 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2022.

من جانبه، قال المتحدث باسم ‌مقر خاتم الأنبياء العسكري في طهران إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الأربعاء إن إيران ستنتقل من «الرد بالمثل» على ⁠الهجمات إلى شن ضربات متواصلة على خصومها، وشدد على أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على أسعار النفط.

وأضاف: «لن نسمح بوصول ‌لتر ⁠واحد من النفط إلى أمريكا والصهاينة (إسرائيل) وحلفائهم. وأي سفينة أو ناقلة ⁠تتجه إليهم ستكون هدفا مشروعا».

وأكمل: «استعدوا لوصول سعر برميل النفط ⁠إلى 200 دولار، لأن سعر النفط ⁠يعتمد على الأمن الإقليمي الذي زعزعتم استقراره»