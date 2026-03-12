وزير الرياضة: نستهدف إعداد بطل أولمبي قادر على المنافسة في أولمبياد 2028

قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن الأزمات تؤثر بشكل كبير على جميع عناصر الحياة، ومن بينها قطاع الشباب والرياضة، موضحًا أن التكلفة ارتفعت بصورة كبيرة على الأدوات والأجهزة المستخدمة في المجال الرياضي.

وأضاف نبيل، خلال المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية، لمناقشة الرؤية الاستراتيجية التي تبناها الحزب بشأن التداعيات الإقليمية والظروف الحالية، أن السفر أصبح صعبًا من حيث التكلفة، لكن يتم تعويض ذلك من خلال المشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، سواء على مستوى قطاع الشباب أو قطاع الرياضة، ومن بينها مشروع البطل الأولمبي، الذي يستهدف إعداد بطل أولمبي قادر على المنافسة في أولمبياد 2028.

وأكد أن الحكومة تعمل بشكل جماعي، وهناك حالة من التفاؤل رغم الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في ظل هذه الظروف.

وعقد المنتدى الثقافي الأول حول تداعيات الحرب على المنطقة في القاهرة، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب السياسية، والإعلاميين والكتاب، إلى جانب الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب.



