رئيس قناة السويس خلال حفل الإفطار السنوي: تطوير القطاع الجنوبي نجح في زيادة معدلات الأمان الملاحي

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنجاز شوط كبير نحو تطوير قدرات وإمكانيات الهيئة على كل الأصعدة رغم التحديات الإقليمية والدولية، مضيفا بانتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي كأبرز مشروعات البنية التحتية، والذي نجح في زيادة معدلات الأمان الملاحي بنسبة 28%، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة.

جاء ذلك خلال مشاركة ربيع حفل الإفطار الجماعي السنوي للعاملين من مختلف الإدارات بالهيئة، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، بنادي الشاطئ التابع للهيئة بالإسماعيلية.

وأشار ربيع إلى حرصه على عقد هذا اللقاء في تقليد سنوي لأسرة العمل بالهيئة التي اتسمت دوما بالعمل على قلب رجل واحد، موجها الشكر لكل العاملين على جهدهم المتميز والمُشرف في مختلف الظروف ورغم كل التحديات.

ونقل ربيع تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاملين بالهيئة، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في العمل على رفعة القناة، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد واستمرار العمل الجاد لرفعة القناة والحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي.

وأضاف ربيع أن قناة السويس اتجهت لتحديث حزمة الخدمات الملاحية والبحرية التابعة لها وإضافة أنشطة جديدة لم تكن موجودة من قبل، لتتلاءم مع متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة، وأبرزها خدمات صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، وذلك بالتوازي مع تطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة.

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس عن أمله في استقرار الأوضاع الإقليمية، لما لها من تداعيات مؤثرة على صناعة النقل البحري واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.