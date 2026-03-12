- المنافسة تحتدم بين ضاحى وعبد الغنى.. ودعوات لجموع المهندسين بالمشاركة واختيار الأنسب

تنطلق عملية التصويت فى جولة الإعادة بانتخابات نقابة المهندسين على مقعد النقيب العام، غدا، من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء بجميع المحافظات، يتنافس فيها مرشحان هما النقيب السابق هانى ضاحى، ومحمد عبد الغنى عضو مجلس النواب الأسبق.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، أعلنت حصول ضاحى فى الجولة الأولى على 8178 صوتا، وعبد الغنى 4724 صوتا، وخوضهما جولة الإعادة، وخروج 17 مرشحا آخرين من السباق.

ودعا المرشح على مقعد نقيب المهندسين محمد عبد الغنى، جموع المهندسين إلى المشاركة فى جولة الإعادة واختيار من يرونه الأنسب لقيادة النقابة خلال المرحلة المقبلة، والتعبير عن آرائهم بحرية، لأنهم أصحاب القرار.

وأكد لـ«الشروق»، ثقته فى أن جميع المهندسين، بمن فيهم العاملون فى الهيئات والشركات الحكومية، سيتمتعون بحرية الاختيار خلال عملية التصويت.

وفيما يتعلق بسير العملية الانتخابية، قال عبد الغنى إن الأيام الأخيرة شهدت – على حد وصفه – هجوما شخصيا وحربا غير مبررة، مشيرا إلى أن المناقشات التى تناولت أداء منافسه كانت موضوعية وتتعلق بالأداء النقابى خلال سنوات سابقة، دون التطرق إلى أى أمور شخصية.

كما تحدث عما وصفه بـمحاولات تضييق على الداعمين لحملته، مشيرا إلى الاستيلاء على حساب شخصى لأحد الداعمين وإغلاق مجموعة على موقع التواصل الاجتماعى كانت تضم أكثر من 300 ألف مهندس، إلى جانب حذف بعض مديرى المجموعات الداعمين لحملته، معتبرا أن ذلك يأتى فى إطار محاولات للتضييق.

وأكد المرشح على مقعد نقيب المهندسين، رفضه التام لأى إساءات شخصية تصدر من أى داعمين له بحق أى مرشح، مشددا على أن حملته تركز على النقاش الموضوعى للأداء النقابى والبرامج المطروحة.

من جهته، ناشد هانى ضاحى، المرشح لمقعد نقيب المهندسين، جموع المهندسين بالنزول والمشاركة فى جولة الإعادة، قائلا: «صوتك قوة، ووجودك فرق، ومستقبل نقابتنا يتبنى بإيدينا كلنا».

وأكد ضاحى، فى منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن وعى المهندسين لا يُضلل، وإرادتهم هى التى تصنع التغيير، مضيفا: «معا نستطيع أن نعيد لنقابة المهندسين ريادتها، وللمهندس مكانته، وللمهنة احترامها الذى يليق بتاريخها ورسالتها».

وأشار إلى أنه ترشح لهذا المنصب فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ النقابة، استجابة لنداء المهندسين، مشيرا إلى تعرضه لشائعات وافتراءات وأكاذيب وإساءات من بعض الأشخاص، لا ينشغل بها أو الانزلاق إلى مهاترات، ثقة فى وعى الجمعية العمومية وقدرتها على التمييز بين الحقيقة والادعاء.

ووضعت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، مجموعة من الضوابط التنظيمية لإجراء الانتخابات، تضمنت ضرورة إبراز الناخب لكارنيه النقابة، بالإضافة إلى أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى (أو رخصة سلاح/ قيادة بها الرقم القومى، أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية)، عند التسجيل الإلكترونى لإثبات الحضور، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.

كما أوضحت الضوابط وجوب دخول الناخب للجنة بالبرنت الورقى المطبوع من مستخدمى الحاسب الآلى بالنقابة الفرعية، على أن يسلمه للمستشار رئيس اللجنة الفرعية، ويتحفظ عليه لحين تسليمه لمندوب اللجنة العليا للانتخابات.

وأكدت حظر السماح بوجود أى دعاية انتخابية داخل اللجان يوم الانتخابات أو الوقوف على الطرقات والسلالم داخل الحرم الانتخابى، وحظر التصوير أثناء الاقتراع، والحفاظ على الانضباط داخل المقر الانتخابى.

كما أكدت ضرورة استخدام الحبر الفوسفورى عقب التصويت، والتأكيد على أن التواجد داخل اللجان يقتصر على المستشارين، أمناء السر المكلفين من الهيئة القضائية، والناخب أثناء التصويت.

وحظرت اللجنة على المهندس (الناخب) الإدلاء بصوته إلا فى المقر الانتخابى للنقابة الفرعية المسجل بها، معلنة تعليق التصويت لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة من الساعة 12 ظهرا وحتى 1 ظهرا، على أن يتم التنسيق مع ممثلى الهيئة القضائية بالبقاء داخل اللجان خلال الاستراحة.