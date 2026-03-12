مدير «شئون القرآن بالمعاهد الأزهرية»: نتيجة المسابقة السنوية لحفظ القرآن بعد عيد الفطر

- سلامة: حال تساوى بعض الطلبة فى الدرجات تُشكل لجنة لمراجعة مقاطع فيديو المتسابقين

قال أبو اليزيد سلامة، مدير شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، إن النتيجة النهائية لمسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم لعام 2026 سيتم إعلانها بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف سلامة لـ«الشروق»، أن المسابقة تشهد حاليًا مرحلة التصفية النهائية، والتى من المقرر انتهاؤها يوم الأحد المقبل، ثم تُراجع مقاطع فيديو المتسابقين لتحديد أصحاب المراكز الأول والثانى والثالث.

وأضاف أن الطلبة المشاركين فى هذه المرحلة هم الفائزون على مستوى مناطقهم، وعند وجود أكثر من طالب حصلوا على الدرجة الكاملة، يتم الاختيار النهائى من خلال مراجعة مقاطع الفيديو؛ لتقديم الأكثر إتقانًا والأضبط تلاوةً.

وأكد مدير شئون القرآن الكريم أن جميع مسابقات الأزهر تُسجَّل بالصوت والصورة لكل متسابق عبر برنامج «تحكيم»، وذلك لضمان حقوق الطلبة وإتاحة الرجوع إلى المقاطع مرة أخرى للمفاضلة بينهم.

وتابع: «فى هذه المرحلة تتم التصفية بين العشرة المؤهلين من كل محافظة فى كل مستوى؛ فالمسابقة تضم أربعة مستويات، ما يعنى أن كل محافظة فاز منها 40 طالبًا بواقع 10 طلاب فى كل مستوى، ويتم اختبارهم لاختيار الأوائل منهم على مستوى الجمهورية».

وأشار إلى أن لجنة الاختبار الحالية التى تتولى اختبار الطلاب تتكون من ثلاث فئات؛ الأولى من شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، والثانية من لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، والثالثة من كلية القرآن الكريم، وبعد الانتهاء، وفى حال تساوى بعض الطلبة فى الدرجات، تشكل لجنة برئاسة حسن عبد النبى، وكيل لجنة مراجعة القرآن الكريم بالأزهر الشريف، لمراجعة مقاطع فيديو المتسابقين وترشيح الفائزين بالمراكز الأولى.

وفيما يتعلق بمسابقة الأزهر للسنة النبوية، التى تُقام للمرة الأولى هذا العام، أوضح سلامة أنها تخضع للشروط والآليات نفسها، وتجرى حاليًا تصفياتها وفق الضوابط ذاتها، مشيرًا إلى أن لجنة الاختبار تضم الدكتور أحمد معبد، أحد كبار المحدثين وأستاذ الحديث وأصوله بكلية أصول الدين وعضو هيئة كبار العلماء، إلى جانب الدكتور أيمن الحجار، الباحث فى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

وتضم المسابقة أربعة مستويات؛ حيث يقوم المستوى الأول على حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، إضافة إلى حفظ متن «الخريدة البهية» كاملًا، بينما يعتمد المستوى الثانى على حفظ القرآن الكريم كاملًا، ويشترط المستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم ابتداءً من سورة التوبة وحتى نهاية سورة الناس، فى حين يتطلب المستوى الرابع حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم ابتداءً من سورة العنكبوت وحتى نهاية سورة الناس.