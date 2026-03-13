قرار واشنطن السماح مؤقتا بشراء النفط الروسي يثير قلق أوروبا

أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عن قلقه من قرار الولايات المتحدة السماح مؤقتا بشراء النفط الروسي العالق في البحر.

وقال كوستا في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، إن القرار الأمريكي برفع القيود بصورة أحادية عن صادرات النفط الروسية "مثير للقلق جدا" لأنه قد يؤثر في أمن الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى ضرورة زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا "من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وأكد كوستا أن إضعاف العقوبات "قد يوفر لروسيا موارد إضافية تتيح لها مواصلة هجماتها على أوكرانيا".

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

والخميس، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، السماح مؤقتا بشراء النفط الروسي العالق في البحر بهدف زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية.

ووفق ترخيص عام نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، سيسمح حتى 11 أبريل القادم بإجراء عمليات بيع أو تسليم أو تفريغ النفط أو المنتجات النفطية الروسية الخاضعة للعقوبات، بشرط أن تكون قد حُمِّلت على السفن قبل 12 مارس الجاري.

يأتي ذلك في ظل التهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

ومنذ 28 فبراير الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.