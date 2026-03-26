جيش الاحتلال يعلن اغتيال القيادي في حزب الله حسن محمد بشير بغارة جوية في بلدة الحجير

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تنفيذ عملية اغتيال طالت القيادي في حزب الله، علي حسن محمد بشير.

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال، في بيان عبر حسابها بمنصة «إكس»: قبل قليل إن «جيش الدفاع قضى على قائد بارز في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الحزب، والذي قاد عمليات إطلاق الصواريخ المضادة للدروع نحو بلدات الشمال خلال العامين الماضيين».

وأضافت أن سلاح الجو نفذ غارة يوم أمس في بلدة الحجير بجنوب لبنان، أسفرت عن مقتل حسن محمد بشير، والذي كان من القادة البارزين في منظومة الصواريخ المضادة للدروع التابعة لحزب الله، ونفذ مئات المخططات الهجومية التي استهدفت قوات الجيش والمستوطنين.

وأشارت إلى قيادته عدة خلايا نفذت عمليات إطلاق متواصلة للصواريخ المضادة للدروع باتجاه مناطق الشمال خلال الأشهر الأخيرة، كما بدأ بالاندماج في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، وعمل منذ ذلك الوقت على تأهيل عدد كبير من العناصر.

وأضافت أن القضاء على حسن محمد بشير يمثل ضربة لقدرة حزب الله على مواصلة دفع مخططات هجومية ضد القوات والمستوطنين الإسرائيليين.