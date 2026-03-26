قائدا كوريا الشمالية وبيلاروس يوقعان في بيونج يانج معاهدة صداقة

أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، محادثات في العاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج، اليوم الخميس، ووقعا معاهدة صداقة وتعاون.

وأشاد لوكاشينكو، الذي يقوم بزيارة رسمية لـ بيونج يانج تستغرق يومين، بالمعاهدة واصفا إياها بأنها "بالغة الأهمية"، وقال إن العلاقات بين البلدين "تدخل مرحلة جديدة"، بحسب ما ذكره مكتبه الصحفي.

وقال لوكاشينكو: "نعم، لم يكن لدينا تعاون وثيق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خطأ من جانبنا. لكن يسعدني بصدق الإشارة إلى أن التعاون قد ازداد بشكل كبير الآن."

ووقع مسئولون من كلا الجانبين أيضا عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى بشأن التعاون في مجالات محددة، مثل التعليم والرعاية الصحية والزراعة وغيرها.

وأشار لوكاشينكو إلى أنه: "في واقع اليوم الذي يشهد تحولات عالمية، وعندما تتجاهل القوى العالمية القانون الدولي وتنتهكه علنا، تحتاج الدول المستقلة إلى التعاون بشكل أوثق، وتوحيد الجهود الهادفة إلى حماية سيادتها وتحسين رفاهية مواطنينا."

ونقل المكتب الصحفي لـ لوكاشينكو عن كيم إعرابه عن "التضامن والدعم الكامل" لبيلاروس، ومجاهرته "بمعارضة الضغوط غير القانونية التي يمارسها الغرب على بيلاروس".