النائبة ولاء الصبان: موقف الرئيس السيسي رسالة طمأنة للخليج وتأكيد لحماية الأمن القومي العربي

أشادت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بالموقف المصري الحاسم الذي عبّر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مؤكدة أن تصريحات الرئيس وضعت النقاط على الحروف فيما يخص ثوابت الأمن القومي العربي.

وأكدت الصبان، في بيان لها اليوم، أن إدانة الرئيس القاطعة ورفضه المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج أو الأردن أو العراق تمثل رسالة طمأنة قوية للأشقاء العرب، وتأكيدًا على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمن واستقرار المنطقة.

وأضافت أن مصر تدرك جيدًا حجم التحديات التي تمر بها المنطقة، مشيرة إلى أن الدول العربية المستهدفة لم تكن طرفًا في الحرب ضد إيران، بل كانت وما زالت داعمة لمسارات التفاوض والحلول الدبلوماسية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن استعراض الرئيس للجهود المصرية لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي يعكس ريادة مصر في إدارة الأزمات الإقليمية، ودورها المحوري في احتواء التوترات.

وأشارت إلى أن تأكيد الرئيس استعداد مصر للاضطلاع بدور الوساطة وتغليب الحلول السياسية يمثل طوق نجاة لتجنيب المنطقة ويلات صراع شامل قد يهدد استقرار شعوبها ومقدراتها.

وشددت الصبان على أهمية ما طرحه الرئيس بشأن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واختتمت النائبة ولاء الصبان بيانها بالتأكيد على الوقوف خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية الأمن القومي العربي، مشيدة بحكمة ومرونة الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الملفات الشائكة، بما يسهم في استقرار المنطقة وتجنيبها تداعيات التصعيد الراهن.