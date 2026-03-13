الرياض يقلب الطاولة على الاتحاد بثلاثية في الدوري السعودي

تلقى فريق اتحاد جدة خسارة مفاجئة أمام نظيره الرياض بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

وبدأ الاتحاد اللقاء بقوة، حيث نجح يوسف النصيري في تسجيل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، ليمنح العميد أفضلية مبكرة.

لكن فريق الرياض عاد بقوة في الشوط الثاني، ونجح في قلب النتيجة لصالحه، بعدما سجل لياندرو أنتونيس هدف التعادل في الدقيقة 48.

واستمر ضغط الرياض حتى تمكن توزي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 80، قبل أن يختتم مامادو سيلا الثلاثية بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع عند الدقيقة 90+4، ليؤكد فوز فريقه في المباراة.

وبهذه النتيجة يحقق الرياض انتصارًا مهمًا على حساب الاتحاد بعد ريمونتادا مثيرة في الشوط الثاني.