حزب الله يستهدف منظومتين للدفاع الجوي الإسرائيلي ومستوطنات

أعلن حزب الله اللبناني في سبع بيانات منفصلة، اليوم الخميس ، أن عناصره استهدفوا منظومتين للدفاعات الجويّة الإسرائيلية ومستوطنات.

وأعلن حزب الله استهداف منظومة الدفاعات الجويّة الإسرائيلية المحيطة بمدينة قيسارية ومنظومة أخرى في معالوت ترشيحا ومستوطنات أدميت وزرعيت وشلومي وأيفن مناحيم الإسرائيلية بالمسيرات والصواريخ.

يذكر أن حزب الله كان قد بدأ منذ منتصف ليل الثاني من مارس الحالي باستهداف موقع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا بصلية من الصواريخ وسرب من المسيرات.

ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعدد من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان. وامتدّت الغارات إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة حتى الساعة.