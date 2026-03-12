أفادت قناة عبرية، الخميس، بتعرض جدلياهو بن شمعون، رئيس المجلس الديني في مدينة رمات جان، وسط إسرائيل، لإصابة خطيرة جراء عملية طعن.

وقالت القناة 14 الخاصة، إن جدلياهو بن شمعون، تعرض لإصابة خطيرة جراء عملية الطعن، وهو أحد الشخصيات البارزة في حزب "شاس" الديني.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، قولها إن حالة بن شمعون "حرجة جدا" عقب إصابته في عملية الطعن، وتم نقله إلى مستشفى بمدينة تل أبيب.

وأوضحت المصادر أن منفذ العملية "شاب فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما، ينحدر من قرية "جت" في الداخل (الأراضي المحتلة عام 1948) وألقي القبض عليه".

وتعقيبا على ذلك، قال رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي: "أشعر بصدمة بالغة إزاء الاعتداء الإجرامي الذي شنه أحد المعتدين على جدلياهو بن شمعون، والذي أصيب بجروح خطيرة، وأدعو الجمهور إلى الدعاء له بالشفاء التام"، وفق القناة 14.

وفي وقت سابق الخميس، قالت القناة "12" العبرية الخاصة، إن إسرائيليا يبلغ من العمر 47 عاما، أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة رامات جان.

وأشارت القناة إلى إلقاء القبض على المنفذ، ويجري التحقيق في دوافع العملية.