النائب مجدي البري: مصر لن تسمح بتهديد الدول العربية وكلمة الرئيس السيسي حاسمة

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عكست ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها دعم أمن واستقرار الدول العربية ورفض أي استهداف لها، خاصة دول منطقة الخليج.

وأوضح البري، في بيان له، أن تأكيد الرئيس خلال كلمته في إفطار الأسرة المصرية، الذي أقيم بدار القوات الجوية بحضور كبار رجال الدولة وممثلي مختلف أطياف المجتمع، يعكس موقف مصر الراسخ في الدفاع عن الأمن القومي العربي، مشددًا على أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن مصر لن تسمح بأي تهديد يمس استقرار الأشقاء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر لعبت خلال السنوات الماضية دورًا محوريًا في تهدئة التوترات الإقليمية والعمل على خفض التصعيد في عدد من بؤر الصراع، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ومكانتها السياسية في المنطقة، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية تتحرك دائمًا بهدف حماية استقرار المنطقة ومنع اتساع الصراعات التي تهدد أمن شعوبها.

وأضاف أن كلمة الرئيس عكست إدراكًا واضحًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة في ظل الأزمات المتلاحقة، مؤكدًا أن القاهرة تتبنى نهجًا قائمًا على الحلول السياسية والحوار الدبلوماسي، بما يحافظ على وحدة الدول العربية ويصون مقدرات شعوبها.

ولفت إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تواصل القيام بدور متوازن يجمع بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وممارسة دور إقليمي مسؤول يسعى إلى دعم الأشقاء وتعزيز العمل العربي المشترك، مشيرًا إلى أن قوة الدولة المصرية واستقرارها ينعكسان بشكل مباشر على استقرار المنطقة العربية.

وأكد النائب مجدي البري أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التضامن العربي وتكثيف التنسيق بين الدول الشقيقة لمواجهة التحديات المتصاعدة، مشددًا على أن مصر ستظل ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن استقرار المنطقة.