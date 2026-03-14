لبنان: 826 شهيدا و2009 جرحى إثر الهجمات الإسرائيلية منذ بداية مارس

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الحالي إلى 826 شهيدا و2009 جرحى، فيما بلغ عدد النازحين المسجلين 831 ألفا و882 نازحا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن عدد الشهداء بلغ اليوم 53 شهيدا وعدد الجرحى 76 جريحا"، كما بلغ عدد "الشهداء من المسعفين 31، وبلغ عدد المستشفيات التي اضطرت للإقفال نتيجة الاعتداءات والتهديد خمسة مستشفيات".

وبلغ عدد النازحين المسجلين ذاتيا في مراكز الإيواء831.882 نازحا مسجلاً، كما بلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء 13.241 نازحاً (تم تعديل الرقم لغوياً)، ووصل العدد الإجمالي للأعمال العدائية إلى 1928 عملا، بحسب التقرير اليومي لوحدة إدارة الكوارث.