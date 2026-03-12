إيران: الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدنا دمرت 20 ألف وحدة سكنية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال سفير إيران لدى تونس، مير مسعود حسينيان، الخميس، إن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على بلاده "هدم 20 ألف وحدة سكنية وقتل الأطفال".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حسينيان، الخميس، في العاصمة تونس، وتابعه مراسل الأناضول.

وأضاف السفير الإيراني أن "العديد من القصور التاريخية تم هدمها أيضا".

وأشار إلى أن "القوات العسكرية الإيرانية ستنتقم انتقاما قويا من العدو الصهيوني الأمريكي".

ولفت حسينيان، إلى أن "القوات العسكرية الإيرانية استهدفت 19 قاعدة عسكرية أمريكية ورادارات ومنظومات دفاع صاروخية، كما وجهنا ضربات موجعة للكيان الصهيوني".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم خامنئي ومسئولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.