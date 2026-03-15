المجر: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي طالما أن أوربان رئيس للوزراء

أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، أن أوكرانيا لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، ولن ترسل المجر إليها عسكريا واحدا ولن تمولها طالما شغل فيكتور أوربان منصب رئيس الوزراء المجري، مشددا على أن بلاده ستظل خارج الصراع.

وقال سيارتو، في كلمته أمام المشاركين في "مسيرة السلام" في بودابست: "تدرك بروكسل وبرلين وكييف تماما أنه طالما ظل فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، ستبقى المجر خارج الحرب.. ويدركون تماما أنه طالما بقي فيكتور أوربان رئيسا للوزراء، لن نسمح لأي جندي أو شاب بالذهاب إلى الجبهة الأوكرانية، ولن تُرسل الأموال المجرية إلى أوكرانيا، ولن تنضم أوكرانيا أبداً إلى الاتحاد الأوروبي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وصادق البرلمان المجري، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، على قرار ضد تقديم دعم مالي لأوكرانيا، وضد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب نتائج التصويت.

وتتهم المجر وسلوفاكيا، أوكرانيا بمنع نقل النفط الروسي إليهما عبر خط الأنابيب ورفضتا دعم حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو حتى استئناف ضخ النفط.

وتصر أوكرانيا، على أن التدفق عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يوفر النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر، قد توقف في نهاية الشهر الماضي نتيجة للهجمات الروسية.