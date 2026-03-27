الجمعة 27 مارس 2026
تعرف على مواجهات الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 27 مارس 2026 - 11:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 مارس 2026 - 11:17 ص

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة آنسات.

ويُقام الدور النهائي بمشاركة 6 فرق، هي الأهلي، الزمالك، المقاولون العرب، دلفي، سبورتنج، وادي دجلة.

وتشهد الجولة الرابعة مواجهة المقاولون العرب ونظيره سبورتنج في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على صالة نادي المقاولون العرب، بينما يلتقي النادي الأهلي نظيره دلفي في الساعة السابعة مساءً على صالة نادي سبورتنج، فيما تختتم مواجهات اليوم بلقاء وادي دجلة والزمالك في الساعة الثامنة مساءً، على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

وتُقام منافسات الدور النهائي من الدوري السوبر الممتاز للآنسات على مدار خمس جولات، في ظل صراع قوي بين الفرق المشاركة لحسم لقب البطولة في ختام الموسم.


