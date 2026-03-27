يأمل منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبد اللطيف في ضربة بداية قوية لمسيرته في تصفيات شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً عندما يواجه نظيره التونسي في الثانية مساء اليوم (الجمعة) في المواجهة التي تقام على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية بصافرة الحكم المغربي هشام تمسماني.

الفوز سيكون شعار المنتخب في هذه المواجهة من أجل مضاعفة حظوظه في حجز إحدى بطاقتي التأهل للنهائيات في مواجهة "نسور قرطاج" الذين خسروا في الجولة الافتتاحية أمام منتخب المغرب (0 – 2) الثلاثاء الماضي وباتوا مطالبون بتعويض هذه الخسارة لإنعاش آمالهم في المنافسة على التأهل.

منتخب مصر اختتم تحضيراته للبطولة بالفوز على نظيره التنزاني (1 – 0) في 16 مارس الجاري على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية وغادر بعدها إلى مدينة بنغازي محملاً بآمال الجماهير المصرية في تخطي هذه التصفيات وحجز مقعده في النهائيات الأفريقية للمرة الثانية على التوالي بعد غياب دام منذ أخر ظهور لمنتخبات الناشئين في البطولة عام 2011 في رواندا.

وبينما يعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر على تشكيلة ينشط معظمها في الأندية المحلية وعلى رأسها الأهلي وزد اف سي والزمالك وإنبي والإسماعيلي وبيراميدز والمقاولون العرب وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا بالإضافة لثلاثة محترفين ’ فقد حشد محمد أمين النفطي المدير الفني لمنتخب تونس قائمة تضم عدد كبير من المحترفين على رأسهم القائد محمد منصف السبتي مدافع فولفسبورج الألماني ’ يوسف بن سعيد متوسط ميدان هانوفر 96 الألماني ’ يحيى جليدي صانع ألعاب أنجيه الفرنسي’ ومعهم الطيب ميلولي لاعب وسط النجم الساحلي وإسلام العلوي مهاجم الترجي.

كانت منتخبات مصر في هذه المرحلة السنية قد فرضت تفوقها أمام نظيرتها التونسية في السنوات الأربع الأخيرة بحسمها مباراتين لصالحها الأولى عام 2022 (3 – 1) والثانية (3 – 2) في التصفيات السابقة وبينهما تعادلا (1 – 1) سنة 2024.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض ثاني مواجهاته في هذه التصفيات أمام نظيره المغربي في 30 مارس الجاري ثم يواجه الثنائي ليبيا والجزائر بتاريخ 2 و 5 أبريل في ختام مرحلة التصفيات.