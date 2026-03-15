من المقرر أن تتسلم خدمة الطيران التابعة للشرطة التشيكية، 11 مروحية جديدة من شركة "إيرباص دويتشلاند للمروحيات"، بموجب عقد مع وزارة الداخلية بقيمة نحو 4.1 مليار كرونة تشيكية (الدولار يساوي 21.4 كرونة).

وأفادت محطة "راديو براغ" التشيكية، اليوم الأحد، بأن تلك المروحيات الخفيفة متعددة الأغراض، ستستخدم في النقل الطبي، وعمليات الإنقاذ باستخدام تقنية الهبوط بالحبال، ومكافحة الحرائق باستخدام دلاء المياه، ومهام البحث باستخدام الأضواء الكاشفة، ونقل الركاب.

ومن المتوقع ألا تستغرق عملية تحويل المروحيات بين هذه المهام أكثر من ساعتين.

ويشمل العقد الجديد القيام بتدريب للطيارين والفنيين، ومن المتوقع أن يتم تمويل جزء من عملية الشراء من أموال الاتحاد الأوروبي.