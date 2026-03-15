 الشرطة التشيكية تتسلم 11 مروحية جديدة بقيمة 4.1 مليار كرونة تشيكية
الأحد 15 مارس 2026 4:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

الشرطة التشيكية تتسلم 11 مروحية جديدة بقيمة 4.1 مليار كرونة تشيكية

براغ - (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 مارس 2026 - 4:23 م | آخر تحديث: الأحد 15 مارس 2026 - 4:23 م

من المقرر أن تتسلم خدمة الطيران التابعة للشرطة التشيكية، 11 مروحية جديدة من شركة "إيرباص دويتشلاند للمروحيات"، بموجب عقد مع وزارة الداخلية بقيمة نحو 4.1 مليار كرونة تشيكية (الدولار يساوي 21.4 كرونة).

وأفادت محطة "راديو براغ" التشيكية، اليوم الأحد، بأن تلك المروحيات الخفيفة متعددة الأغراض، ستستخدم في النقل الطبي، وعمليات الإنقاذ باستخدام تقنية الهبوط بالحبال، ومكافحة الحرائق باستخدام دلاء المياه، ومهام البحث باستخدام الأضواء الكاشفة، ونقل الركاب.

ومن المتوقع ألا تستغرق عملية تحويل المروحيات بين هذه المهام أكثر من ساعتين.

ويشمل العقد الجديد القيام بتدريب للطيارين والفنيين، ومن المتوقع أن يتم تمويل جزء من عملية الشراء من أموال الاتحاد الأوروبي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك