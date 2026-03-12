أصيب فلسطينيان، الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مركبة يستقلها شابان أثناء مرورهما عند مفترق زعترة جنوب نابلس، ما أدى إلى إصابتهما بجروح لم تعرف طبيعتها بعد.

وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق عددا من الحواجز والبوابات العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، وشدد إجراءاته عليها.

وتتواصل اعتداءات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة خلال رمضان، في تجاهل لمكانة الشهر لدى المسلمين.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الاعتداءات بالضفة الغربية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1125 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفًا و700، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني.

ويحذّر الفلسطينيون من أن هذه الانتهاكات تمهد لإعلان إسرائيل ضم الضفة الغربية، ما يعني إنهاء إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.