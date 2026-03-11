رفعت شركات التعبئة سعر زجاجة زيت الطعام اللتر لأكثر من 90 جنيها، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بعدما ارتفع سعر الخام (الزيت السائب) بنسبة وصلت إلى 25% منذ بداية الحرب على إيران والتي أثرت على سلاسل الإمداد.

ورفعت الشركات الكبرى والمستوردين أسعار زيت الطعام السائب بالأسواق المحلية، خلال مارس الجاري، بقيمة 16 ألف جنيه للطن، ليصل إلى 82 ألف جنيه، مقابل 66 ألف جنيه في نهاية فبراير الماضي، وفق عدد من العاملين بالقطاع تحدثوا مع «الشروق».

وتستورد الشركات الكبرى العاملة بقطاع زيت الطعام محليا (أرما وصافولا)، الزيت الخام، ثم تقوم بتكريره، على أن تُعبئ جزءًا منه لمنتجاتها المطروحة بالسوق، وتبيع الجزء الآخر لشركات التعبئة.

وبعد زيادة أسعار الزيت السائب، اتجهت شركات التعبئة إلى رفع أسعار عبواتها لتتراوح بين 90 و94 جنيه للزجاجة اللتر، مقارنة بـ70 جنيها الشهر الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 34%.

وكشف عدد من رؤساء شركات تعبئة الزيوت بالسوق المحلية لـ«الشروق» أنهم لجأوا إلى تخفيض وزن العبوات إلى 700 ملي بدلا من لتر للحد من ارتفاع الأسعار إلى حد ما، خاصة أن منتجات الشركات الكبرى لم تصل إلى 80 جنيها حتى الآن.

وكانت الشروق قد نشرت في نهاية الشهر الماضي، أن أغلب شركات زيت الطعام الصغيرة والمتوسطة، العاملة بالسوق المحلية، اتجهت إلى تخفيض وزن الزجاجة، دون إخبار العميل، وذلك لتعويض ارتفاع تكلفة الإنتاج، دون رفع الأسعار.

وقال صاحب إحدى شركات تعبئة الزيوت لـ«الشروق» إن تكلفة الإنتاج ارتفعت بنسبة تجاوزت الـ100% خلال الأسبوعين الماضيين، مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار الزيت السائب، والعبوات البلاستيك وتكاليف النقل والشحن.

وبحسب عدد من أصحاب مصانع التعبئة، فإن أسعار الزجاجات البلاستيك الفارغة سعة الـ700 ملي ارتفعت إلى 2.5 جنيه، بدلا من 1.25 جنيه قبل الحرب.

وأشار التجار الذين تحدثوا مع «الشروق» إلى أن الشركات المستوردة قلصت حجم توريد البضاعة للسوق المحلية، بنسبة تصل إلى 85%، للتحوط من الارتفاعات المستمرة لسعر صرف الدولار، وهو ما أربك الأسواق ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار السمن بالسوق المحلية، خلال مارس الحالي، بنسبة 11%، ليصل سعر الكيلو إلى 110 جنيهات، بدلا من 95 جنيها.