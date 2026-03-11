المملكة المتحدة تنشر ملفات بشأن تعيين ماندلسون صديق إبستين سفيرا

قالت الحكومة البريطانية إنها سوف تنشر اليوم الأربعاء، ملفات على صلة بتعيين بيتر ماندلسون سفيرا لدى الولايات المتحدة، فيما تحقق الشرطة في سوء تصرف محتمل نابع من صلات الدبلوماسي السابق بتاجر الجنس المدان الراحل جيفري إبستين.

وأجبر النواب حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الكشف عن آلاف الملفات بشأن قرار اختيار ماندلسون للمنصب الدبلوماسي المهم، في مستهل الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم صداقته السابقة مع إبستين.

وقالت الحكومة، إن الملفات سوف تظهر إن ماندلسون /72 عاما/ ضلل المسئولين بشأن مدى الصداقة. ولكن ستارمر يواجه عاصفة سياسية بشأن قراره بمنحه الوظيفة في واشنطن.

وألقي القبض على ماندلسون وهو وزير وسفير سابق وسياسي قديم في حزب العمال الحاكم، في 23 فبراير في منزله بلندن بناء على شبهة سوء التصرف في منصب حكومي. ثم أُفرج عنه بدون شروط كفالة حيث أن تحقيق الشرطة لايزال مستمرا.

ونفى في السابق ارتكاب أي مخالفات ولم يتم توجيه اتهام له. ولا يواجه مزاعم بسوء السلوك الجنسي.