قال مصدران لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن ستاندرد تشارترد بدأ في إجلاء موظفيه من مكاتبه في دبي، في إطار تشديد البنوك لإجراءاتها الاحترازية، عقب تحذير إيراني من استهداف بنوك تتعامل مع الولايات المتحدة أو إسرائيل في المنطقة.

ولستاندرد تشارترد، وهو بنك بريطاني مقره لندن، وجود كبير في الإمارات حيث أصبحت دبي مركزا ماليا عالميا يضم بنوكا رائدة، بما في ذلك: جيه.بي مورجان، وإتش.إس.بي.سي، بالإضافة إلى شركات محاماة ومديري أصول.

وقال متحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء العسكري اليوم الأربعاء إن إيران ستستهدف مصالح اقتصادية ومصرفية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة بعد هجوم على بنك إيراني.

ويعمل العديد من موظفي الشركات الأجنبية والمحلية من منازلهم في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي دفعت طهران إلى إطلاق صواريخ على أهداف في أنحاء الشرق الأوسط، مما تسبب في أضرار وخسائر في الأرواح في منطقة الخليج واضطرابات في حركة السفر الجوي.

وساهم إنشاء مركز دبي المالي العالمي عام 2004 في انطلاق جهود دبي لجذب الشركات المالية. وبنهاية عام 2025، كان المركز يستضيف أكثر من 290 بنكا، و102 صندوق تحوط، و500 شركة لإدارة الثروات، و1289 شركة عائلية.

وعلى غرار العديد من المقرضين الدوليين مثل ستاندرد تشارترد، سعى بنك إتش.إس.بي.سي أيضا إلى التوسع في جميع أنحاء الخليج، وأكد أهمية المنطقة كعنصر أساسي لاستراتيجية مجموعته الأوسع نطاقا المتمثلة في الاستفادة من الصفقات العالمية الإقليمية وتدفقات رأس المال لتعزيز الربحية الإجمالية للبنك.

وقال جورج إلهيدي الرئيس التنفيذي لبنك إتش.إس.بي.سي، يوم الاثنين إن «قناعة البنك بأساسيات مجلس التعاون الخليجي ومستقبله لم تتغير»، في بعض التعليقات الأولى من رئيس بنك دولي حول الأزمة المتنامية.

وذكر إتش.إس.بي.سي في بيان اليوم الأربعاء: «تظل سلامة زملائنا وعملائنا على رأس أولوياتنا… ونتبع بنشاط الإرشادات الحكومية إلى جانب خططنا الداخلية لإدارة ترتيبات العمل… ونقوم بتوصيل نصائح السلامة إلى زملائنا حسبما تقتضي الضرورة».

ووفقا لإشعار للعملاء، أغلق بنك إتش.إس.بي.سي جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

وأحجم متحدث باسم جيه.بي.مورجان عن التعليق.