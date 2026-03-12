أكد المستشار محمد عمران، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن العالم يمر بمرحلة شديدة الاضطراب تتشابك فيها الصراعات وتتسارع فيها الأحداث، بما يهدد استقرار العديد من مناطق العالم ويلقي بآثاره المباشرة على الاقتصاد العالمي.

وخلال كلمته في المنتدى الثقافي الأول حول تداعيات الحرب على المنطقة، الذي ينظمه حزب الجبهة الوطنية، أوضح عمران أن التطورات الجارية أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، الأمر الذي انعكس على حركة التجارة الدولية وأسهم في ارتفاع معدلات التضخم في العديد من دول العالم، وهو ما شكّل ضغوطًا اقتصادية متزايدة على الدول والشعوب.

وأشار عمران إلى أن مصر أثبتت مرة أخرى قدرتها على إدارة الأزمات بحكمة وثبات، مؤكدًا أن القيادة السياسية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعاملت مع هذه التطورات برؤية استراتيجية ومسؤولية وطنية، من خلال تحرك دبلوماسي نشط لاحتواء التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة والسلع الاستراتيجية.

وأضاف الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية أن الأزمات الكبرى لا تختبر فقط قوة الدول، بل تكشف أيضًا عن معادن الشعوب، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أثبت عبر تاريخه الطويل أنه شعب قادر على الصمود والتكاتف في مواجهة التحديات، والوقوف صفًا واحدًا خلف دولته وقيادته حفاظًا على استقرار الوطن.

وشدد عمران على أن دور الأحزاب والقوى السياسية الوطنية يتعاظم في مثل هذه اللحظات، موضحًا أن مسؤولية الأحزاب لا تقتصر على متابعة الأحداث، بل تمتد لتكون جزءًا من دعم الدولة والحفاظ على وحدة الصف الوطني والمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية أن المسؤولية الوطنية تفرض العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكاتف بين مختلف القوى الوطنية حمايةً لمشروع الدولة المصرية ودعمًا لمسيرة البناء والتنمية التي تمضي فيها مصر رغم التحديات.

واختتم عمران كلمته بالتأكيد على ثقة الحزب في قدرة مصر، بقيادتها الحكيمة وشعبها العظيم، على تجاوز هذه المرحلة كما تجاوزت غيرها من قبل، مجددًا التزام حزب الجبهة الوطنية بأن يظل قوة وطنية داعمة للدولة المصرية وشريكًا فاعلًا في تعزيز الاستقرار الوطني والعمل من أجل مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وقد أُقيم المنتدى الثقافي الأول حول تداعيات الحرب على المنطقة بالقاهرة، بحضور أكثر من 12 وزيرًا بالحكومة، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب السياسية، والإعلاميين والكتاب، إلى جانب الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب.