آن هاثاوي تتألق بفستان فالنتينو مُزهر على سجادة الأوسكار الـ 98

تألقت الممثلة آن هاثاوي على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار الـ 98، بفستان من دار أزياء "فالنتينو" بدون أكمام ومزين بطبعات من الزهور.

جاء حضور هاثاوي لحفل الأوسكار هذا العام كمقدمة له، وسط شائعات عن لم شمل فريق عمل فيلم "The Devil Wears Prada" خلال الحفل، تزامنا مع التحضيرات لعرض الجزء الثاني من الفيلم.

وخلال لقاء لها على بودكاست "Big Ticket" مع زوري هول، تحدثت هاثاوي عن تطور شخصية آندي، مشيرة إلى أن أسلوبها في الجزء الجديد أصبح يمزج بين العملية والفخامة، وعلقت قائلة: "الجزء الأول كان ممتعا برؤية نايجل يأخذ آندي إلى خزانة ساحرة، وتخرج منها شخصية جديدة، لكن لا تسألوا كيف حصلت على كل هذه القطع الفاخرة بهذا الراتب".

وأضافت هاثاوي: "في هذا الجزء، أردنا أن تكون الملابس أكثر واقعية. آندي تمتلك الآن خزانة لشخص عمل في Runway وسافر حول العالم، حيث يمكنه الحصول على قطع فريدة من متاجر التحف والأزياء المستعملة".