فريق عمل «صوت هند رجب» يطالبون بوقف إطلاق النار على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار الـ 98

حضر فريق عمل فيلم "صوت هند رجب – The Voice Of Hind Rajab" على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار الـ 98 مرتدين دبابيس "وقف إطلاق النار"، لتسليط الضوء على معاناة المدنيين خاصة في فلسطين ولبنان، مؤكدين أنهم أرادوا استخدام المنصة العالمية للأوسكار لإيصال رسالة تدعو إلى إنهاء العنف وحماية الأرواح.

كما حضرت مخرجة الفيلم التونسية كوثر بن هنية، وأكد طاقم الفيلم أن هذه الشارة جاءت نتيجة تعاونهم مع الفنان الأمريكي شيبرد فيري ضمن مبادرة "فنانون من أجل وقف إطلاق النار".

وقال صناع الفيلم في تصريحاتهم على السجادة الحمراء: "هذه الشارة هي ثمرة تعاون مع فنان يُدعى شيبرد فيري، إنها مبادرة فنانون من أجل وقف إطلاق النار ونحن نطالب بوقف إطلاق نار دائم، لأنه لا يوجد وقف إطلاق نار في الوقت الحالي، وهناك قصف مستمر حتى اليوم ودمار وتشريد في جميع أنحاء العالم، كما تعلمون في فلسطين ولبنان وإيران وفنزويلا وفي كل مكان".

وأضافوا: "نحن سعداء لوجودنا هنا لأننا نفتقد شيئًا مهما للغاية، وهو الممثل الرابع بطلنا الرئيسي، معتز ملحيس، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة وحضور حفل الأوسكار، وهذا هو احتفالنا ولا يمكن أن يحدث اليوم بشكل كامل لأننا نفتقده".

ويأتي حضور فريق العمل لحفل الأوسكار كونه الفيلم العربي الوحيد المُرشح لجائزة أفضل فيلم روائي دولي عن تونس.