ليوناردو دي كابريو يتألق على السجادة الحمراء للأوسكار الـ 98 وينافس على جائزة أفضل ممثل

تألق النجم العالمي ليوناردو دي كابريو على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار الـ 98، الذي يُقام الليلة على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس، حيث لفت الأنظار بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتديا بدلة كلاسيكية سوداء اللون ودبوس مصمم على هيئة نحلة.

ويأتي حضور دي كابريو لحفل الأوسكار هذا العام؛ لترشحه عن دوره في فيلم "معركة تلو الأخرى – One Battle After Another"، وهو من أبرز الترشيحات في موسم الجوائز، حيث ينافس على جائزة أفضل ممثل عن أدائه المتميز في الفيلم الذي حصد عددا كبيرا من الترشيحات، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو.

ويتنافس دي كابريو هذا الموسم مع مجموعة من النجوم البارزين، من بينهم تيموثي شالاميه عن فيلم "Marty Supreme"، ومايكل ب. جوردان عن فيلم "Sinners"، وإيثان هوك عن فيلم "Blue Moon"، وفاجنر مورا عن فيلم The" Secret Agent"، في واحدة من أقوى سباقات التمثيل هذا العام.

ويعد هذا الترشيح السادس لدي كابريو في فئة أفضل ممثل والثامن إجمالا في مسيرته مع الأوسكار، بعد أن سبق وفاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "The Revenant".

يُقام حفل الأوسكار هذا العام وسط أجواء احتفالية يشارك فيها نخبة من نجوم وصناع السينما العالمية، بينما يتولى تقديمه للعام الثاني على التوالي الحفل المذيع والكوميدي الأمريكي كونان أوبراين، في ليلة يترقبها عشاق السينما حول العالم لمتابعة أهم الإنجازات السينمائية خلال عام 2025.