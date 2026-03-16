ماكرون: دعوت رئيس إيران لوضع حد فوري للهجمات غير المقبولة ضد دول المنطقة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.

وأضاف ماكرون عبر حسابه على منصة إكس: «دعوت (الرئيس الإيراني) إلى وضع حد فوري للهجمات غير المقبولة التي تشنها إيران ضد دول المنطقة، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلاء، بما في ذلك في لبنان والعراق. وذكّرته بأن فرنسا تعمل ضمن إطار دفاعي بحت يهدف إلى حماية مصالحها وشركائها الإقليميين وحرية الملاحة، وأن استهداف بلادنا أمر غير مقبول».

وتابع: «التصعيد الجامح الذي نشهده يُغرق المنطقة بأسرها في الفوضى، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة اليوم وفي السنوات القادمة. ويدفع الشعب الإيراني، شأنه شأن شعوب المنطقة، ثمن ذلك».

واستكمل: «لا سبيل لضمان السلام والأمن للجميع إلا من خلال إطار سياسي وأمني جديد. ويجب أن يضمن هذا الإطار عدم حصول إيران على أسلحة نووية، وأن يتصدى في الوقت نفسه للتهديدات التي يشكلها برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة للاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وشدد ماكرون، على أنه يجب استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن.



