وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البحريني مستجدات التصعيد العسكري بالمنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأربعاء، هاتفيًا مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مستجدات التصعيد العسكري في المنطقة.

واستعرض الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" ، الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة وحفظ الأمن والاستقرار.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، هاتفيا، مع نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي التطورات في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

كما بحث وزير الخارجية السعودي، هاتفيا، مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.