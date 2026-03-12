 ترامب يعتزم السماح باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي لخفض أسعار النفط - بوابة الشروق
الخميس 12 مارس 2026 1:07 ص القاهرة
ترامب يعتزم السماح باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي لخفض أسعار النفط

واشنطن - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 مارس 2026 - 11:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مارس 2026 - 11:09 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة في محاولة لخفض أسعار النفط التي ارتفعت بسبب الحرب مع إيران.

وخلال مقابلة أجرتها اليوم الأربعاء قناة دبليو.كيه.آر.سي التلفزيونية المحلية رقم 12 مع ترامب في سينسيناتي، سُئل عن استخدام الاحتياطي النفطي، فأجاب: "حسنا، سنفعل ذلك ثم سنملأه".

وأضاف: "سنخفضه قليلًا الآن، وهذا سيؤدي إلى انخفاض الأسعار". ولم يحدد كمية النفط التي ستفرج عنها الولايات المتحدة المتحدة من احتياطياتها.

وكان ترامب ينتقد إدارة سلفه الديمقراطي جو بايدن باستمرار لاستخدامها الاحتياطي النفطي في محاولة لخفض أسعار البنزين.

