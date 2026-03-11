سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت إدارة الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة عن قائمة مقدمي جوائز الحفل المقرر انعقاده يوم الأحد المقبل الموافق ١٥ مارس الجاري.

وجاءت الفنانة نيكول كيدمان لتكون أبرز مقدمي الحفل، وكذلك الفنانتين سيجورني ويفر وروز بيرن.

ومن ضمن المقدمين أيضا الفنان بيدرو باسكال وديليروي ليندو وايوان مكريجور وواجر مورا وبيل بولمان، وأيضا الفنان تشاننج تاتوم ولويس بولمان، وكذلك المذيع الشهير جيمي كيميل.

ويأتي هذا الاختيار، رغم أن الفنانة روز بيرن مرشحة عن فئة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم "لو كان لدي أرجل لركلتك بها"، والفنان ديليروي ليندو مرشح لنيل جائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "خطاة".