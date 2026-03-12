إيران: دمرنا جزءا كبيرا من قدرات الرادار الإسرائيلية والأمريكية

صرح المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا، أن جزءا كبيرا من قدرات الدفاع والرادار الإسرائيلية والأمريكية قد دمرت مما يقلل من التحديات التي تواجهها الصواريخ الإيرانية.



وقال أكرمينيا في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الأربعاء: "يستخدم الكيان الصهيوني (إسرائيل) والولايات المتحدة تقنيات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالإضافة إلى تقنياتهما الخاصة، ومع ذلك، فقد دُمّر جزء كبير من قدراتهما الرادارية والدفاعية، وانخفضت التحديات التي تواجه صواريخنا".

وأضاف: "لم يعد بإمكان العدو إيقاف صواريخنا وطائراتنا المسيرة، وسيستمر هذا الوضع في الأيام المقبلة حتى تصبح الأراضي المحتلة (إسرائيل) والقواعد الأمريكية في المنطقة بلا حماية".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.